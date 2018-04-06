Надаль: не знал, что вернулся на первое место в рейтинге ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль перед четвертьфинальным матчем Кубка Дэвиса со сборной Испании, который стартует 6 апреля в Валенсии, признался, что не знал о возвращении на первую строчку в рейтинге ATP.

«Если честно, то я даже не знал, что вновь стал первой ракеткой мира. В прошлом году я был очень рад завершить сезон на первом месте», — цитирует Надаля Ubitennis.

Также спортсмен заявил о готовности помочь сборной Испании выйти в следующий раунд турнира.

«Математика всегда мне тяжело давалась в школе. Поэтому я не могу сказать, на сколько процентов готов. Но я приехал сюда играть. С самого начала я хотел сыграть здесь. Но нужно быть осторожным из-за травмы. Серхи Бругера (капитан сборной Испании. – Прим. ред.) считает, что я готов. Я тоже так считаю», — добавил испанец.

Надаль впервые с сентября 2016 года примет участие в Кубке Дэвиса. Также он впервые вернётся на корт с января, когда получил травму на турнире в Австралии. Надаль в Кубке Дэвиса сыграет с Филиппом Кольшрайбером 6 апреля.