Мугуруса: по ходу матча я играла всё лучше. Это приятное ощущение.

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Монтеррее над американкой Элисон Риске со счётом 6:2, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

«Это было нелегко. Элисон — прекрасная теннисистка, и победить её непросто. Не нужно обращать внимание на счёт. Я просто рада, что вышла в четвертьфинал. По ходу матча я играла всё лучше. Это приятное ощущение.

Матч с Томлянович также будет непростым. Мы уже встречались раньше. С нетерпением жду возможности побороться за выход в полуфинал", — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.