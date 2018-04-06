Мугуруса: по ходу матча я играла всё лучше. Это приятное ощущение.

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Монтеррее над американкой Элисон Риске со счётом 6:2, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с представительницей Австралии Айлой Томлянович.
«Это было нелегко. Элисон — прекрасная теннисистка, и победить её непросто. Не нужно обращать внимание на счёт. Я просто рада, что вышла в четвертьфинал. По ходу матча я играла всё лучше. Это приятное ощущение.
Матч с Томлянович также будет непростым. Мы уже встречались раньше. С нетерпением жду возможности побороться за выход в полуфинал", — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.
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