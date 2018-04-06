Корне: горжусь тем, что по ходу матча с Гарсией я стала играть агрессивнее

Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала победу в третьем круге турнира в Чарльстоне над своей соотечественницей Каролин Гарсией со счётом 5:7, 6:1, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с голландкой Кики Бертенс.

«Я очень рада выходу в четвертьфинал. В 2008 году я добралась здесь до полуфинала, и у меня остались прекрасные воспоминания. Эта неделя складывается здорово для меня. Я надеюсь, что мой путь на этом турнире продлится как можно дольше.

Думаю, в начале матча я играла слишком пассивно. Каролин отлично подавала и контролировала ход розыгрышей. Я же была вынуждена отойти за заднюю линию. Затем я постаралась заиграть агрессивнее и выполнять удары сильнее. Горжусь, что до конца матча я играла именно так.

Играть со своей подругой нелегко, но я постараюсь вновь действовать сосредоточенно, как сегодня. У Кики мощная первая подача, сильный удар с форхенда. Она гораздо лучше играет на грунте, чем на харде. Думаю, ей комфортнее выступать на этом покрытии", — цитирует Корне официальный сайт тура.