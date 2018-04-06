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Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Новак в Кубке Дэвиса

Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Новак в Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

В 16:00 по московскому времени начнётся стартовый матч противостояния первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса между сборными России и Австрии. На корт выйдут россиянин Андрей Рублёв и австриец Деннис Новак. Соперники встречались в 2016 году на турнире серии «челленджер» в Шербуре. Победу в том матче одержал Андрей со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Новак в Кубке Дэвиса.

Во втором матче сыграют Даниил Медведев и Себастьян Офнер.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу
Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.
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