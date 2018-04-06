В 16:00 по московскому времени начнётся стартовый матч противостояния первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса между сборными России и Австрии. На корт выйдут россиянин Андрей Рублёв и австриец Деннис Новак. Соперники встречались в 2016 году на турнире серии «челленджер» в Шербуре. Победу в том матче одержал Андрей со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Новак в Кубке Дэвиса.

Во втором матче сыграют Даниил Медведев и Себастьян Офнер.