текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Офнер в Кубке Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу

Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.