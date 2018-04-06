В 17:30 по московскому времени начнётся второй матч противостояния первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса между сборными России и Австрии. На корт выйдут россиянин Даниил Медведев и австриец Себастьян Офнер. Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Даниил располагается на 49-й позиции, Себастьян — на 141-й.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Офнер в Кубке Дэвиса.
Противостояние сборных России и Австрии завершится 7 апреля.
Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу
Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.