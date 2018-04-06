Пуи пригрозил бойкотом Кубка Дэвиса в случае изменения формата

Теннисист Люка Пуи, входивший в сборную Франции, которая стала победителем Кубка Дэвиса в прошлом году, присоединился к критикам инициативы по изменению формата турнира. 11-я ракетка мира пригрозил бойкотом соревнований.

«Если предложенная реформа будет принята, турнир превратится в выставочный. А я не играю за Францию на выставочных турнирах. Я думаю, что многие теннисисты думают так же, как и я. Я не говорю, что предложенные реформы плохо повлияют на теннис. Я говорю, что они негативно скажутся на Кубке Дэвиса, на его соревновательной части. Мне кажется, что надо искать другие способы улучшения турнира. Я понимаю, что сейчас Кубок Дэвиса неидеален. Но не думаю, что эти реформы помогут достичь поставленных целей», — цитирует Пуи Ubitennis.

Организаторы Кубка Дэвиса предлагают изменить формат. Они хотят, чтобы в турнире участвовали 18 команд, а сам он проходил в течение одной недели. Руководство ITF утверждало, что в финансировании Кубка Дэвиса заинтересована инвестиционная компания Kosmos, одним из учредителей которой является защитник футбольной «Барселоны» Жерар Пике. В ITF говорят, что Kosmos готов вложить в проект $ 4 млрд в течение 25 лет.