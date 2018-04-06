Иснер: постараюсь не допустить расслабленности после победы в Майами

Американский теннисист Джон Иснер рассказал о психологической подготовке к матчам четвертьфинала Кубка Дэвиса против США. Спортсмен подчеркнул, что после громких побед игрокам не всегда удаётся настроиться на следующие соревнования.

«Сейчас я очень уверен в себе. На прошлой неделе я уехал из Майами, чувствуя себя лучше, чем когда-либо в своей карьере. Но зачастую, когда ты поднимаешься на такую высоту, можно выступить неудачно на следующем турнире. Я полностью сосредоточен на игре и постараюсь не допустить неудачи», — цитирует Иснера Tennis World USA.

На прошлой неделе 32-летний Иснер стал победителем турнира серии «Мастерс-1000» в Майами. Сборная США сыграет в четвертьфинале Кубка Дэвиса против сборной Бельгии на харде в Нэшвилле. Иснер является первой ракеткой США.