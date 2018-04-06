Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Фонд Новака Джоковича пожертвовал почти $ 350 тыс. на открытие детсада

Фонд Новака Джоковича пожертвовал почти $ 350 тыс. на открытие детсада
Теннис / ATP

Фонд сербского теннисиста Новака Джоковича пожертвовал $ 347 тыс. долларов на открытие детского образовательного учреждения в населённом пункте Прнявор. Новый садик будет единственным в городе дошкольным учреждением, рассчитанным на детей от 3 до 6,5 лет.

«Мы оснастили новую детскую площадку, а также передали всё необходимое оборудование для работы с детьми, предназначенное для обучения по современным методам», — цитирует одного из руководителей фонда Горана Ялковлевича Tennis World USA.

Новый детский сад рассчитан на 150 детей. Проект получил название «Детский сад для счастливого детства».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент