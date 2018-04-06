Фонд Новака Джоковича пожертвовал почти $ 350 тыс. на открытие детсада

Фонд сербского теннисиста Новака Джоковича пожертвовал $ 347 тыс. долларов на открытие детского образовательного учреждения в населённом пункте Прнявор. Новый садик будет единственным в городе дошкольным учреждением, рассчитанным на детей от 3 до 6,5 лет.

«Мы оснастили новую детскую площадку, а также передали всё необходимое оборудование для работы с детьми, предназначенное для обучения по современным методам», — цитирует одного из руководителей фонда Горана Ялковлевича Tennis World USA.

Новый детский сад рассчитан на 150 детей. Проект получил название «Детский сад для счастливого детства».