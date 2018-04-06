Обрадович: изначально негативно относился к сотрудничеству Джоковича и Агасси

Бывший капитан сборной Сербии на Кубке Дэвиса Богдан Обрадович заявил, что он изначально не верил в продуктивную совместную работу серба Новака Джоковича и американца Андре Агасси, который входил в штаб теннисиста.

«Думаю, что у меня есть право поделиться своим мнением о ситуации, т. к. я хорошо знаю Джоковича на протяжении долгих лет и понимаю, что ему нужно. Мне с самого начала не нравилось это сотрудничество.

Их договорённости не были правильными. Агасси планировал работать с Джоковичем только на крупных турнирах, но этого недостаточно. Джоковичу нужен тренер, который постоянно будет с ним. Возможно, нужно найти людей, похожих на Душана Вемича или Мариана Вайду. Или же позвать их самих.

Я всегда желаю Новаку только самого хорошего. Он с душой относится ко всему, чем занимается», — цитирует Обрадовича Tennis World USA.

Ранее Джокович сообщил о прекращении сотрудничества с Агасси. Вскоре стало известно, что тренерский штаб серба покинул и чех Радек Штепанек.