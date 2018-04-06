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Чилич разгромил Попко в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса Хорватия — Казахстан

Чилич разгромил Попко в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса Хорватия — Казахстан
Теннис / Кубок Дэвиса

Хорват Марин Чилич принёс первое очко сборной Хорватии в противостоянии с командой Казахстана в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Он уверенно обыграл Дмитрия Попко со счётом 6:2, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. Марин 10 раз подал навылет, активно выиграл 32 очка и совершил 29 невынужденных ошибок. На счету его соперника ни одного эйса, 12 виннеров и 22 неточности.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал
Хорватия — Казахстан — 1-0.

Позднее на корт выйдут хорват Борна Чорич и представитель Казахстана Михаил Кукушкин.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2018. 1/4 финала
06 апреля 2018 года, пятница. 15:10 МСК
Марин
Чилич
Дмитрий
Попко
6:2 6:1 6:2
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