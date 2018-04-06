Чилич разгромил Попко в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса Хорватия — Казахстан

Хорват Марин Чилич принёс первое очко сборной Хорватии в противостоянии с командой Казахстана в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Он уверенно обыграл Дмитрия Попко со счётом 6:2, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. Марин 10 раз подал навылет, активно выиграл 32 очка и совершил 29 невынужденных ошибок. На счету его соперника ни одного эйса, 12 виннеров и 22 неточности.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал

Хорватия — Казахстан — 1-0.

Позднее на корт выйдут хорват Борна Чорич и представитель Казахстана Михаил Кукушкин.