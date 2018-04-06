Чорич: полностью уверен в себе после лучших турниров в карьере

Хорватский теннисист Борна Чорич перед четвертьфиналом Кубка Дэвиса с Казахстаном рассказал, что в последнее время он стал более уверенным в собственных силах.

«Мои последние результаты были удивительными. Думаю, что я сыграл лучшие турниры в своей жизни. Я отыграл много матчей и чувствовал себя уверенно, это помогло мне.

Здесь, на Кубке Дэвиса, всё будет иначе, мы играем на крытом корте на грунте. Абсолютно другие условия.

Думаю, что улучшить мою игру помогли матчи с Федерером и другими игроками в Майами. Раньше я уже доказывал, что могу играть с лучшими теннисистами мира. Но затем я играл с соперниками с 30-40-х мест рейтинга ATP и проигрывал. Теперь я их побеждаю, я стал более уверенным в себе. И это значит даже больше, чем матч с Федерером», — цитирует Чорича Tennis World USA.

В марте Чорич вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, что стало лучшим результатом 21-летнего теннисиста в Карьере.