Удар Халеп на турнире в Майами признан лучшим по итогам марта

Удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с представительницей Польши Агнешкой Радваньской на турнире в Майами признан лучшим по итогам марта, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар претендовали также датчанка Каролина Возняцки, японка Наоми Осака, американка Кэролайн Доулхайд и немка Анжелика Кербер.

Видео доступно на официальном канале WTA на YouTube.

Результаты голосования:

1. Симона Халеп (Майами) — 81%.

2. Каролина Возняцки (Майами) — 7%.

3. Наоми Осака (Индиан-Уэллс) — 5%.

4. Кэролайн Доулхайд (Индиан-Уэллс) — 4%.

5. Анжелика Кербер (Майами) — 3%.