Удар Халеп на турнире в Майами признан лучшим по итогам марта

Удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с представительницей Польши Агнешкой Радваньской на турнире в Майами признан лучшим по итогам марта, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар претендовали также датчанка Каролина Возняцки, японка Наоми Осака, американка Кэролайн Доулхайд и немка Анжелика Кербер.
Видео доступно на официальном канале WTA на YouTube.
Результаты голосования:
1. Симона Халеп (Майами) — 81%.
2. Каролина Возняцки (Майами) — 7%.
3. Наоми Осака (Индиан-Уэллс) — 5%.
4. Кэролайн Доулхайд (Индиан-Уэллс) — 4%.
5. Анжелика Кербер (Майами) — 3%.
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