Осака признана лучшей теннисисткой марта, Касаткина — вторая

Японка Наоми Осака признана лучшей теннисисткой по итогам марта, сообщает официальный сайт WTA-тура. На это звание претендовали также представительница Латвии Елена Остапенко, россиянка Дарья Касаткина и американка Слоан Стивенс.



За Осаку, выигравшую в марте турнир в Индиан-Уэллсе, проголосовали 52% пользователей. На втором месте — Касаткина (20%), на третьем — Стивенс (15%), на четвёртом — Остапенко (13%).

В январе лучшей была признана румынская теннисистка Симона Халеп, в феврале — чешка Петра Квитова.