Рублёв проиграл Новаку в рамках Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение от австрийца Денниса Новака со счётом 6:7 (5:7), 4:6 в стартовом матче первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса.



Матч продолжался 1 час и 33 минуты. На счету Рублёва 4 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 7, россиянин обошёлся без двойных ошибок. Новак выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



Во втором поединке игрового дня Даниил Медведев скрестит ракетки с Себастьяном Офнером.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.