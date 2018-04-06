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Рублёв проиграл Новаку в рамках Кубка Дэвиса

Рублёв проиграл Новаку в рамках Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение от австрийца Денниса Новака со счётом 6:7 (5:7), 4:6 в стартовом матче первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса.

Матч продолжался 1 час и 33 минуты. На счету Рублёва 4 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 7, россиянин обошёлся без двойных ошибок. Новак выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Во втором поединке игрового дня Даниил Медведев скрестит ракетки с Себастьяном Офнером.

Кубок Дэвиса. Группа 1 — Европа/Африка 2018. 2-й раунд
06 апреля 2018 года, пятница. 16:10 МСК
Андрей
Рублёв
Деннис
Новак
6:7 4:6
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