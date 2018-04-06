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Надаль обыграл Кольшрайбера и сравнял счёт в матче КД Испания — Германия

Надаль обыграл Кольшрайбера и сравнял счёт в матче КД Испания — Германия
Теннис / Кубок Дэвиса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл представителя Германии Филлипа Кольшрайбера в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса со счётом 6:2, 6:2, 6:3. Лидер рейтинга ATP провёл свой первый поединок после травмы бедра, из-за которой ему пришлось пропустить турниры в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами.

Продолжительность поединка составила 2 часа и 35 минут. Надаль выполнил 3 подачи навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Кольшрайбера 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.

В первом матче игрового дня Александр Зверев обыграл в трёх партиях Давида Феррера. Таким образом, счёт в испанско-немецком противостоянии пока равный.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2018. 1/4 финала
06 апреля 2018 года, пятница. 15:10 МСК
Рафаэль
Надаль
Филипп
Кольшрайбер
6:2 6:2 6:3
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