Надаль обыграл Кольшрайбера и сравнял счёт в матче КД Испания — Германия

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл представителя Германии Филлипа Кольшрайбера в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса со счётом 6:2, 6:2, 6:3. Лидер рейтинга ATP провёл свой первый поединок после травмы бедра, из-за которой ему пришлось пропустить турниры в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами.



Продолжительность поединка составила 2 часа и 35 минут. Надаль выполнил 3 подачи навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Кольшрайбера 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.



В первом матче игрового дня Александр Зверев обыграл в трёх партиях Давида Феррера. Таким образом, счёт в испанско-немецком противостоянии пока равный.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.