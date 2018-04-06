Пуи: потеря концентрации едва не привела к плачевным последствиям

Французский теннисист Люка Пуи проанализировал непростую победу над итальянцем Андреасом Сеппи (6:3, 6:2, 4:6, 3:6, 6:1) в стартовом матче четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса.



«Я выиграл два сета, но затем потерял концентрацию, чего не должно было произойти. Это едва не привело к плачевным последствиям. Сеппи почувствовал запах крови и проявил себя с наилучшей стороны, сумев сравнять счёт. Когда начинался пятый сет, я немного опасался, поскольку соперник почувствовал энтузиазм. Приятно, что мне удалось переломить ход игры и одержать итоговую победу.



С физической точки зрения у меня нет проблем, хотя я провёл свой первый матч в сезоне на грунте. Тем не менее в течение трёх недель я упорно тренировался в Ницце, и это принесло свои плоды», — цитирует игрока L’Equipe.

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