Кузнецова: личную жизнь обсуждать не хочу, счастье любит тишину

Российская теннисистка Светлана Кузнецова предпочла не обсуждать свою личную жизнь, а также рассказала о любви к собакам.



«Личную жизнь обсуждать совсем не хочу. Считаю, что счастье любит тишину. В моём сердце теннис. Пока я так расставляю приоритеты для себя. Кто должен быть лидером в паре? В разных отношениях позиции разные, такие вещи ведь очень индивидуальны. Надо уметь идти на компромиссы, уметь слушать близкого человека и понимать, что отношения — это не игра.

Что я могу посоветовать людям, которые не настолько уверены в себе? Надо заниматься собой, не зависеть от мнения окружающих. Найдите то, что вам действительно интересно, ставьте цели и отдавайтесь этому процессу полностью. Уверенность придёт с результатами, но сидеть и ждать чуда, счастья, успеха, идеального мужчину — это утопия. Надо действовать!

Я очень люблю собак. Мой пёс мне как ребенок, он — лучший друг! Я с детства мечтала о собаке и рада, что у меня появилась возможность завести питомца. Я веду аккаунт своего питомца, стараюсь делать это с юмором. Кстати, мы рады новым подписчикам!» — сказала Кузнецова в интервью passion.ru.