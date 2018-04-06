Рублёв: сегодня мне не хватило формата пяти сетов

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от австрийца Денниса Новака со счётом 6:7 (5:7), 4:6 в стартовом матче первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса.



«Всё решила пара очков, особенно в первом сете. У меня были шансы, в частности, выиграть первый сет, но чуть-чуть не сложилось. Как вы видели, соперник показал очень приличную игру для себя. Здорово играл на подаче и хорошо принимал. А у меня пару очков не сложилось – и вот результат. То, что мы вместе тренировались на Тенерифе, никак не сказалось. Это обычное дело – ты каждый турнир играешь против своих знакомых и друзей. Иногда твой соперник – товарищ по команде. Все через это проходят.

Три отыгранных матчбола? На самом деле я знал, что будут возможности, и даже в последнем гейме. И они были. Я мог развернуть матч, сравнять счёт. Но так сложно сказать – переломил бы я исход матча или нет. Всё равно бы был тай-брейк, и неизвестно, что бы там было.

Формат трёх сетов? Похоже, что сегодня мне как раз не хватило формата пяти сетов. Потому что во второй партии я стал ещё лучше играть, немного разыгрываться. У меня больше появилось возможностей. Но всё не так сложилось сегодня», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Во втором поединке противостояния россиянин Даниил Медведев скрестит ракетки с австрийцем Себастьяном Офнером.