Новак: Рублёв — потрясающий теннисист, который точно будет в топ-10

Австрийский теннисист Деннис Новак прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в стартовом матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса.



«Конечно, победа над игроком топ-40 для меня очень важна. Я знаю, что Андрей — потрясающий игрок. Он точно будет в топ-10. Я сегодня играл в невероятный теннис. Это одна из важнейших побед в моей карьере. Что касается покрытия, то думаю, что оно мне подходит. Дело в том, что на прошлой неделе я играл в Сен-Бриё (Франция) в зале на харде, были практически те же условия. Я хорошо себя чувствую в подобной ситуации.



Я по-прежнему считаю, что Россия – фаворит противостояния. Хорошо, конечно, что мы повели со счётом 1:0. Может, теперь россияне подумают, насколько мы опасны.



Я очень плохо начал матч, сильно нервничал, но через несколько геймов почувствовал игру. В какой-то момент я начал верить в победу. Это был очень ровный и упорный матч. Он мог повернуться и в сторону Рублёва. Но мне кажется, что в решающие моменты я больше хотел победить, чем мой оппонент.



Возможно, на Рублёва оказывалось серьёзное психологическое давление, но мне кажется, Андрей парень спокойный, он любит спорт, любит соревноваться, любит играть перед своей публикой. С другой стороны, ему надо было победить, но сегодня я играл просто лучше, чем он», — передаёт слова Новака корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.