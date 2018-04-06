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Надаль установил новый рекорд Кубка Дэвиса по количеству побед подряд

Надаль установил новый рекорд Кубка Дэвиса по количеству побед подряд
Теннис / Кубок Дэвиса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1), сравнявший сегодня, 6 апреля, счёт в четвертьфинальной серии Кубка Дэвиса между Испанией и Германией, установил новый рекорд турнира.

Победа над Филиппом Кольшрайбером (6:2, 6:2, 6:3) стала для испанца 23-й подряд в одиночном и парном разрядах Кубка Дэвиса. Прежний рекорд – 22 последовательные победы – Надаль делил с южноафриканцем Уэйном Феррейрой и ирландцем Оуэном Кейси.

В последний раз в составе национальной сборной нынешний лидер рейтинга ATP проигрывал в 2005 году в парной встрече против теннисистов из Италии.

Надаль обыграл Кольшрайбера и сравнял счёт в матче КД Испания — Германия
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