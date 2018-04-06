Тарпищев: Рублёв и Хачанов сыграют в паре в матче с австрийцами

Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев проанализировал выступление Андрея Рублёва в стартовом матче с австрийцами. Первая ракетка страны проиграл Деннису Новаку, а Даниил Медведев обыграл Себастьяна Офнера. После первого дня счёт в противостоянии первой европейско-африканской группы равный — 1:1.



«Наш лидер не проиграл, а мучился на корте. Я надеялся, что за счёт скорости игры он сможет одержать победу. К сожалению, не получилось. Ясно, что его на третий день акклиматизации накрыло. Естественно, не было ощущения игры, а отсюда и качества, которое в обычном состоянии он демонстрирует.



Рублёв сам рвался играть. А в данном случае есть принцип, что если первая ракетка хочет играть, то надо ему дать сыграть. Он — растущий парень, самый молодой в команде, рвётся играть. Этот матч служит хорошим уроком. И не дать ему попробовать сыграть было бы неправильно.



Теперь многое будет зависеть от пары. Завтра будут играть Рублёв и Хачанов. Тут вопрос адаптации под вопросом, но я не сомневаюсь, что Медведев выиграет вторую одиночку. Сам факт, что шансы у нас предпочтительные и всё может быть», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.