Коллинз победила в номинации WTA «Прорыв месяца» по итогам марта

WTA на своём официальном сайте объявила, что по итогам интернет-голосования в номинации «Прорыв месяца» лучшей в марте признана американка Даниэль Коллинз (13-е место в чемпионской гонке).

Её назвали лучшей 79% участников опроса. Другая теннисистка из США Аманда Анисимова получила 21% голосов.

«Коллинз взлетела почти на 60 мест в рейтинге благодаря своим выступлениям в Индиан-Уэллсе и Майами», — объяснили успех спортсменки в WTA.

По итогам февраля прорывом месяца была названа россиянка Дарья Касаткина. В январе в этой номинации победила представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй.