Победа Медведева и австрийские болельщики. Фото первого дня Кубка Дэвиса

6 апреля в Москве на малой спортивной арене «Лужники» российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:1, 6:2 в рамках первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. Счёт в противостоянии стал равным — 1:1. В первой игре противостояния россиянин Андрей Рублёв уступил австрийцу Деннису Новаку.



Фоторепортаж с матчей первого дня Кубка Дэвиса подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.