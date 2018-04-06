Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / Кубок Дэвиса /

Победа Медведева и австрийские болельщики. Фото первого дня Кубка Дэвиса

Победа Медведева и австрийские болельщики. Фото первого дня Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

6 апреля в Москве на малой спортивной арене «Лужники» российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:1, 6:2 в рамках первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. Счёт в противостоянии стал равным — 1:1. В первой игре противостояния россиянин Андрей Рублёв уступил австрийцу Деннису Новаку.

Фоторепортаж с матчей первого дня Кубка Дэвиса подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент