Видеобзор матча Надаль — Кольшрайбер в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса со счётом 6:2, 6:2, 6:3. Лидер рейтинга ATP провёл свой первый поединок после травмы бедра, из-за которой ему пришлось пропустить турниры в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами.



Продолжительность поединка составила 2 часа 35 минут. Надаль выполнил 3 подачи навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Кольшрайбера 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.

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