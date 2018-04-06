Кузнецова сыграет на четырёх турнирах перед «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова на своей странице в «Инстаграме» объявила, что текущей весной примет участие в пяти турнирах.

В апреле россиянка выйдет на корты Лугано (9-15 апреля) и Стамбула (23-29 апреля). В мае она выступит на турнирах в Мадриде (5-12 мая) и Риме (14-20 мая).

Российская теннисистка примет участие также в «Ролан Гаррос». Французский турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 27 мая по 10 июня. В 2017 году Кузнецова выступила на «Ролан Гаррос» успешнее других российских участниц. Она дошла до 1/8 финала, уступив на этой стадии датчанке Каролине Возняцки со счётом 1:6, 6:4, 2:6.

Фото доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.