Надаль: организм хорошо отреагировал на первый матч после длительного простоя

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы над немцем Филиппом Кольшрайбером в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Лидер рейтинга ATP провёл первый матч после повреждения бедра, из-за которого он пропустил турниры в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами.



«Очевидно, что длительный простой без игровой практики накладывает свой отпечаток. Сегодня в определённых моментах я играл хорошо, в других — допустил ошибки, особенно это касается подачи. В целом мне удалось показать хороший теннис, что не может не радовать.



Физическое состояние? Всё хорошо. Я доволен тем, как мой организм отреагировал на первый матч после длительного отсутствия. Приятно, что мне удалось сыграть перед испанскими болельщиками, это было здорово», — цитирует Надаля пресс-служба Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.