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Кис сломила сопротивление Перы и вышла в полуфинал в Чарльстоне

Кис сломила сопротивление Перы и вышла в полуфинал в Чарльстоне
Теннис / WTA

Американка Мэдисон Кис вышла в полуфинал турнира категории Premier в Чарльстоне. 7-я ракетка соревнований одолела свою соотечественницу Бернарду Перу со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5.

Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут. Кис выполнила 3 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и 5 раз взяла чужую подачу. Статистика Перы — 4 эйса, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в финал турнира Кис поспорит либо с француженкой Ализе Корне (14), либо с представительницей Нидерландов Кики Бертенс (12).

Чарльстон 2018. 1/4 финала
06 апреля 2018 года, пятница. 19:45 МСК
Бернарда
Пера
Мэдисон
Кис
2:6 7:6 5:7
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