Кис сломила сопротивление Перы и вышла в полуфинал в Чарльстоне

Американка Мэдисон Кис вышла в полуфинал турнира категории Premier в Чарльстоне. 7-я ракетка соревнований одолела свою соотечественницу Бернарду Перу со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5.



Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут. Кис выполнила 3 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и 5 раз взяла чужую подачу. Статистика Перы — 4 эйса, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



За выход в финал турнира Кис поспорит либо с француженкой Ализе Корне (14), либо с представительницей Нидерландов Кики Бертенс (12).