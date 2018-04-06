Видеобзор матча Кукушкин — Чорич в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса

Михаил Кукушкин принёс сборной Казахстана первое очко в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса с Хорватией. 30-летний уроженец Волгограда обыграл Борну Чорича со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:2. Спортсмены встречались в 2016 году на турнире в Риме, и тогда победа, но в трёх сетах, также досталась представителю Казахстана.



В стартовом матче противостояния хорват Марин Чилич обыграл представителя Казахстана Дениса Попко. Счёт в этом четвертьфинале стал равным, как и в матчах с участием Испании и Германии, а также Италии и Франции.

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