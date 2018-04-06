Фоньини: старт игры с Шарди получился неудачным, но я смог изменить ситуацию

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал свою победу над французом Жереми Шарди со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:2, 6:3 в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса. Эта победа позволила итальянцам сравнять счёт в противостоянии.



«Я одержал очень важную победу. Когда вы проигрываете со счётом 0:1, то думаете только о победном результате. Поединок получился достаточно сложным, особенно это касается стартового отрезка. Я чувствовал себя не лучшим образом, но впоследствии обрёл уверенность и новые силы. Приятно, что удалось сравнять счёт. В субботу состоится парная игра, победитель которой получит весомое преимущество», — приводит слова Фоньини официальный сайт Кубка Дэвиса.



В стартовом матче противостояния француз Люка Пуи обыграл в пяти сетах итальянца Андреаса Сеппи.

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