Кис: смогла прийти в себя, несмотря на упущенные матч-пойнты

Американка Мэдисон Кис (7) прокомментировала победу над своей соотечественницей Бернардой Перой (6:2, 6:7 (5:7), 7:5) в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.



«Соперница играла очень хорошо на протяжении второго и третьего сета. Было непросто вернуться в игру после того, как я упустила матч-пойнты во второй партии, но мне всё-таки удалось сделать это. Самое главное, что я продолжала атаковать и не позволяла сопернице диктовать свои условия», — приводит слова Кис официальный сайт WTA.



В полуфинале американка встретится либо с француженкой Ализе Корне (14), либо с представительницей Нидерландов Кики Бертенс (12).

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.