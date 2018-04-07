Ноа: парный матч будет иметь немаловажное значение, это определяющая игра

Капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса Янник Ноа подвёл итоги первого дня четвертьфинала с Италией, который проходит на территории соперника. Команды обменялись победами – очко французам принёс Люка Пуи, обыгравший Андреаса Сеппи, в то время Жереми Шарди проиграл Фабио Фоньини.



«Фоньини проявил себя с самой лучшей стороны и сумел одержать победу. Матч продолжался длительное время, и мне интересно, как Фабио сумеет восстановиться. Впрочем, он доказал, что у него великолепный физический потенциал. Я очень доволен отношением своих теннисистов. В субботу состоится важная игра. Парный матч нельзя назвать решающим, но это определяющая баталия», — цитирует Ноа L’Equipe.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.