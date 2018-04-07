Бабош сломила сопротивление Пуиг и вышла в полуфинал в Монтеррее

Венгерка Тимя Бабош вышла в полуфинал турнира в Монтеррее. 4-я ракетка соревнований одолела пуэрториканку Монику Пуиг со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Бабош выполнила 8 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и 3 раза взяла подачу своей соперницы. Статистика Пуиг — 5 эйсов, 3 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Кис поспорит с представительницей США Сачией Викери (7). Матч состоится 7 апреля в 22:00 по московскому времени.