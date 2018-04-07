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Ана Богдан обыграла Коллинз и вышла в полуфинал в Монтеррее

Ана Богдан обыграла Коллинз и вышла в полуфинал в Монтеррее
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Ана Богдан вышла в полуфинал турнира в Монтеррее. 6-я ракетка соревнований одолела американку Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Богдан выполнила 12 подач навылет, не допустила двойных ошибок и 4 раза взяла подачу своей соперницы. Статистика Коллинз — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов из 4.

За выход в финал турнира Богдан поспорит либо с австралийкой Айлой Томлянович (8), либо с представительницей Испании Гарбиньей Мугурусой (1).

Монтеррей 2018. 1/4 финала
07 апреля 2018 года, суббота. 03:00 МСК
Даниэль
Коллинз
Ана
Богдан
2:6 4:6
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