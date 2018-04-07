Ана Богдан обыграла Коллинз и вышла в полуфинал в Монтеррее

Румынская теннисистка Ана Богдан вышла в полуфинал турнира в Монтеррее. 6-я ракетка соревнований одолела американку Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Богдан выполнила 12 подач навылет, не допустила двойных ошибок и 4 раза взяла подачу своей соперницы. Статистика Коллинз — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов из 4.

За выход в финал турнира Богдан поспорит либо с австралийкой Айлой Томлянович (8), либо с представительницей Испании Гарбиньей Мугурусой (1).