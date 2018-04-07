Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Монтеррее, обыграв Айлу Томлянович

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Монтеррее. 1-я ракетка соревнований одолела австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность поединка составила всего лишь 59 минут. Мугуруса выполнила 5 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и 5 раз взяла подачу соперницы. Статистика Томлянович — 0 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира Гарбинье поспорит с представительницей Румынии Аной Богдан, которая является 6-й ракеткой соревнований.