43 эйса помогли Иснеру победить де Лора в КД, Куэрри обыграл Бемельманса

Сборная США выиграла два одиночных поединка в первый день матча Мировой группы Кубка Дэвиса с бельгийцами.

В первой встрече Джон Иснер переиграл Йориса де Лора со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:4. За 3 часа Джон исполнил 43 эйса, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 10 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

В следующем поединке Сэм Куэрри оказался сильнее Рубена Бемельманса — 6:1, 7:6 (7:5), 7:5. Американец 21 раз подал навылет при 4 двойных ошибках. Сэм сделал 3 брейка, не проиграв ни гейма на своей подаче.