Видеообзор побед Иснера и Куэрри над бельгийцами в Кубке Дэвиса

Сборная США выиграла два одиночных поединка в первый день четвертьфинального матча Мировой группы Кубка Дэвиса с бельгийцами. Сначала Джон Иснер переиграл Йориса де Лора со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:4, а затем Сэм Куэрри оказался сильнее Рубена Бемельманса — 6:1, 7:6 (7:5), 7:5.

Посмотреть видеообзор этих матчей можно на «Чемпионате».

Победитель этого противостояния за выход в финал поспорит либо с хорватами, либо с казахстанцами. В первый день эти команды обменялись победами. Отметим, что во всех остальных четвертьфиналах счёт после двух поединков равный.