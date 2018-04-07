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Иснер, Кирьос и Куэрри узнали потенциальных соперников в Хьюстоне

Иснер, Кирьос и Куэрри узнали потенциальных соперников в Хьюстоне
Теннис / ATP

В Хьюстоне состоялась жеребьёвка мужского одиночного турнира АТР, который пройдёт на грунте с 9 по 15 апреля. Первый сеяный американец Джон Иснер начнёт соревнования со второго круга, где сыграет либо с немцем Дастином Брауном (WC), либо со швейцарцем Генри Лааксоненом.

Ещё один представитель США Сэм Куэрри (2) за выход в четвертьфинал поспорит либо с аргентинцем Гидо Пельей, либо с победителем квалификации. Также турнир со второго круга начнут американец Джек Сок (3) и австралиец Ник Кирьос (4).

Посмотреть основную сетку соревнований полностью можно на «Чемпионате».

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