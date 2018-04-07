Мугуруса: я достаточно опытна, чтобы не бояться, когда соперница хорошо играет

Испанка Гарбинье Мугуруса, разгромившая в четвертьфинале турнира в Монтеррее австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:0, прокомментировала ход встречи.

«Я вижу, что прогрессирую по ходу турнира в Монтеррее. В матче с Айлой я приняла несколько хороших решений. Некоторые сработали отлично, другие хуже. Но в любом случае я вижу, что играю лучше, и это вселяет оптимизм.

Соперница прекрасно начала матч, а мне потребовалось время, чтобы найти свою игру. Но с развитием встречи я действовала всё лучше и увереннее. Я уже достаточно опытна, чтобы не бояться, когда кто-то играет хорошо и почти не ошибается. Надо оставаться спокойной и ждать своего шанса, пробовать играть в свой теннис», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.