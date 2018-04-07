Текстовая онлайн-трансляция парной встречи матча Россия — Австрия в Кубке Дэвиса

Сегодня, 7 апреля, в 14:00 по московскому времени в Москве начнётся парный матч в рамках противостояния сборных России и Австрии во втором раунде первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса. Ожидается, что за российскую команду сыграют Карен Хачанов и Евгений Донской, а у австрийцев на парную встречу заявлены Юрген Мельцер и Филипп Освальд.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В первый игровой день Андрей Рублёв проиграл Деннису Новаку, а Даниил Медведев победил Себастиана Офнера.