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Текстовая онлайн-трансляция парной встречи матча Россия — Австрия в Кубке Дэвиса

Текстовая онлайн-трансляция парной встречи матча Россия — Австрия в Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Сегодня, 7 апреля, в 14:00 по московскому времени в Москве начнётся парный матч в рамках противостояния сборных России и Австрии во втором раунде первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса. Ожидается, что за российскую команду сыграют Карен Хачанов и Евгений Донской, а у австрийцев на парную встречу заявлены Юрген Мельцер и Филипп Освальд.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В первый игровой день Андрей Рублёв проиграл Деннису Новаку, а Даниил Медведев победил Себастиана Офнера.

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