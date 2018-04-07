Иснер: в Кубке Дэвиса рейтинг ничего не значит, де Лор сыграл хорошо

Американец Джон Иснер после победы над Йорисом де Лором со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:4 в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса прокомментировал ход встречи.

«Я серьёзно подошёл к этому матчу, потому что в Кубке Дэвиса рейтинг не значит ничего. Мой соперник сыграл хорошо, и мне потребовалось также показать хороший теннис, чтобы победить. Это важная победа для меня лично, но ещё радостнее, что я принёс очко своей команде, и мы здорово начали матч», — приводит слова Иснера официальный сайт турнира.