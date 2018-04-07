Чилич: каждый раз волнуюсь в начале матча Кубка Дэвиса

Хорват Марин Чилич, переигравший в рамках четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса казахстанца Дмитрия Попко со счётом 6:2, 6:1, 6:2, рассказал о чувствах, которые он испытывает, выступая за свою сборную.

«В Кубке Дэвиса матчи всегда немного другие. Каждый раз в начале поединка испытываешь непонятное волнение. Мне потребовалась пара геймов, чтобы найти ритм, но затем я действовал великолепно. Я здорово подавал, и это позволило мне играть агрессивно. Соперник сделал несколько прекрасных ударов, но в целом я контролировал ход матча», — приводит слова Чилича официальный сайт турнира.