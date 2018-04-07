Савиных и Сизикова остались за бортом финала турнира в Монтеррее в паре

Российские теннисистки Валерия Савиных и Яна Сизикова в полуфинале турнира в Монтеррее в парном разряде проиграли американке Дезире Кравчик и представительнице Мексики Джулиане Олмос со счётом 7:5, 6:7 (4:7), [1:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

За титул Кравчик и Олмос поспорят с британкой Наоми Броэди и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.

На данный момент 27-летняя Савиных занимает 123-е место в рейтинге WТА в паре, а 23-летняя Сизикова является 118-й ракеткой мира в парном разряде.