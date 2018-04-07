Касаткина: я играю везде, где победителям дарят машину

12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина подтвердила участие в турнире в Штутгарте, который пройдёт на грунте с 21 по 29 апреля.

«Собираюсь ли я играть в Штутгарте? Конечно, я играю везде, где победителю дарят машину», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WТА.

Отметим, что Дарье задали этот вопрос на пресс-конференции после поражения в четвертьфинале турнира в Чарльстоне, титульным спонсором которого является автоконцерн Volvo. А в Штутгарте победительницы традиционно получают от партнёра соревнований автомобиль Porsche.