Касаткина: я играю везде, где победителям дарят машину

12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина подтвердила участие в турнире в Штутгарте, который пройдёт на грунте с 21 по 29 апреля.
«Собираюсь ли я играть в Штутгарте? Конечно, я играю везде, где победителю дарят машину», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WТА.
Отметим, что Дарье задали этот вопрос на пресс-конференции после поражения в четвертьфинале турнира в Чарльстоне, титульным спонсором которого является автоконцерн Volvo. А в Штутгарте победительницы традиционно получают от партнёра соревнований автомобиль Porsche.
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.