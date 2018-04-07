Габашвили вышел в финал фьючерса в Египте, где вновь сыграет с Мидлером

Россиянин Теймураз Габашвили (1) в полуфинале турнира серии «фьючерс» в Шарм-Эль-Шейхе с призовым фондом $ 15 тыс. переиграл американца Питера Кобелта со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. 32-летний уроженец Тбилиси, занимающий 331-е место в рейтинге АТР, реализовал 3 брейк-пойнта из 7, проиграв 1 гейм на своей подаче.

За титул Теймураз поспорит с австрийцем Лукасом Мидлером (2), которому уступил в финале аналогичных соревнований на прошлой неделе.

В нынешнем сезоне Габашвили не провёл ни одного матча в основных сетках соревнований АТР. Его наивысшей позицией в мужской табели о рангах была 43-я строчка, на которой он располагался в феврале 2016 года.