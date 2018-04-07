Паес установил рекорд Кубка Дэвиса по количеству побед в парных матчах

Индийцы Леандер Паес и Рохан Бопанна в третьем матче противостояния сборных Индии и Китая во втором раунде первой группы региональной зоны Азия/Океания в Кубке Дэвиса переиграли Маосинь Гуна и Чжан Цзе со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Для 44-летнего Паеса эта победа стала 43-й в карьере в парных встречах в рамках Кубка Дэвиса. Таким образом, он стал лидером по этому показателю за всю историю соревнований. 42 победы одержал итальянец Никола Пьетранджели.

Паес восемь раз выигрывал турниры «Большого шлема» в паре и был первой ракеткой мира.