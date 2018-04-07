Дель Потро, А. Зверев и Кирьос сыграют на выставочном турнире в Сток-Парке

Организаторы выставочного турнира The Boodles, который пройдёт на траве с 26 по 30 июня, объявили имена участников предстоящих соревнований. Турнир в Сток-Парке в качестве этапа подготовки к Уимблдону избрали немец Александр Зверев, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и австралиец Ник Кирьос.

Все три теннисиста уже имеют опыт игры на данном турнире. Зверев сыграет в рамках The Boodles четвёртый год кряду, а Кирьос и дель Потро выступят там в третий раз подряд. Остальные участники соревнований определятся позже.