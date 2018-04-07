Чорич, Монфис и Джумхур снялись с турнира в Марракеше

28-я ракетка мира хорват Борна Чорич отказался от участия в турнире в Марракеше, который пройдёт на грунте с 9 по 15 апреля. Причиной такого решения действующего победителя соревнований стала накопившаяся усталость. В эти выходные Борна выступает за сборную Хорватии в матче с казахстанцами в четвертьфинале Мировой группы Кубка Дэвиса.

Кроме того, не сможет сыграть в Марракеше француз Гаэль Монфис, продолжающий восстановление после травмы спины. Не увидят марокканские зрители и боснийца Дамира Джумхура, который помогает своей команде в Кубке Дэвиса.