Донской сыграет с Мельцером в 4-м поединке матча Россия — Австрия в Кубке Дэвиса

Россиянин Евгений Донской в четвёртом поединке матча второго раунда первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса сыграет с австрийцем Юргеном Мельцером. Встреча начнётся ориентировочно в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.

В первый игровой день команды обменялись победами, а в парном матче австрийцы Юрген Мельцер и Филипп Освальд оказались сильнее Карена Хачанова и Андрея Рублёва. Таким образом, сборная России в случае поражения Донского проиграет матч.