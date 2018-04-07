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Рублёв и Хачанов проиграли австрийцам в парном матче в Кубке Дэвиса

Рублёв и Хачанов проиграли австрийцам в парном матче в Кубке Дэвиса
Теннис / ATP

Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов в парном матче противостояния второго раунда первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса со сборной Австрии уступили Юргену Мельцеру и Филиппу Освальду со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Россияне реализовали один брейк-пойнт из шести, проиграв два гейма на своей подаче.

После парной встречи сборная Австрии вышла вперёд — 2-1. Четвёртый и, если понадобится, пятый поединки пройдут сегодня, 7 апреля.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Напомним, что Хачанов и Рублёв на прошлой неделе дошли до финала турнира серии «Мастерс-1000» в Майами в паре.

Кубок Дэвиса. Группа 1 — Европа/Африка 2018. 2-й раунд
07 апреля 2018 года, суббота. 14:10 МСК
Карен
Хачанов
Андрей
Рублёв
Юрген
Мельцер
Филипп
Освальд
3:6 6:7
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