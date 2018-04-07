Касаткина снялась с турнира в Боготе из-за травмы ноги

12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина отказалась от участия в турнире в Боготе, который пройдёт на грунте с 9 по 15 апреля. Причиной такого решения 20-летней уроженки Тольятти стала травма левой ноги.

Напомним, что на этой неделе Дарья не смогла защитить единственный титул в карьере, уступив в четвертьфинале турнира в Чарльстоне немке Юлии Гёргес.

Отметим, что Касаткина должна была стать единственной представительницей топ-50 в основной сетке соревнований в Колумбии. Принять участие в турнире должна россиянка Евгения Родина.