Касаткина снялась с турнира в Боготе из-за травмы ноги

12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина отказалась от участия в турнире в Боготе, который пройдёт на грунте с 9 по 15 апреля. Причиной такого решения 20-летней уроженки Тольятти стала травма левой ноги.
Напомним, что на этой неделе Дарья не смогла защитить единственный титул в карьере, уступив в четвертьфинале турнира в Чарльстоне немке Юлии Гёргес.
Отметим, что Касаткина должна была стать единственной представительницей топ-50 в основной сетке соревнований в Колумбии. Принять участие в турнире должна россиянка Евгения Родина.
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.